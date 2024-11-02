- Это даже не провал, а провалище! Как "Спартак" не отправил Виллиана домой, когда он явился с 15 кило лишнего веса на медосмотр?! Просто чудо, - цитирует Корнеева "СЭ".
Напомним, форвард перешел в столичную команду минувшим летом из испанского "Бетиса", подписав контракт с красно-белыми до 2026 года. Бразилец принял участие в 11 матчах за "Спартак" и забил один гол.
Ранее в СМИ была информация, что "Спартак" уже ближайшей зимой предпримет попытку расстаться с Жозе. Отмечалось, что сам футболист не хочет покидать клуб.
Красно-белые с 22 баллами занимают шестое место в РПЛ. Сегодня команда Деяна Станковича в гостях сыграет с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.
Корнеев - о форварде "Спартака" Виллиане Жозе: это даже не провал, а провалище!
Бывший игрок "Барселоны" и московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о бразильском нападающем "Спартака" Виллиане Жозе.
Фото: ФК "Спартак"