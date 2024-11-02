Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
18:00
РубинНе начат
Зенит
18:00
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
СпартакНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Уфа
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Торпедо
19:00
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Арсенал1 тайм
Борнмут
18:00
Манчестер СитиНе начат
Ливерпуль
18:00
БрайтонНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Вест ХэмНе начат
Саутгемптон
18:00
ЭвертонНе начат
Ипсвич
18:00
ЛестерНе начат
Вулверхэмптон
20:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Осасуна
0 - 0 0 0
Вальядолид1 тайм
Жирона
18:15
ЛеганесНе начат
Вильярреал
Перенесён
Райо Вальекано
Валенсия
Перенесён
Реал Мадрид

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
17:00
ЛеччеНе начат
Удинезе
20:00
ЮвентусНе начат
Монца
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
17:30
АугсбургНе начат
Хольштайн
17:30
ХайденхаймНе начат
Бавария
17:30
УнионНе начат
Айнтрахт
17:30
БохумНе начат
Хоффенхайм
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Боруссия Д
20:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
19:00
ЛансНе начат
Брест
21:00
НиццаНе начат
Сент-Этьен
23:00
СтрасбургНе начат

Корнеев - о форварде "Спартака" Виллиане Жозе: это даже не провал, а провалище!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший игрок "Барселоны" и московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о бразильском нападающем "Спартака" Виллиане Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
- Это даже не провал, а провалище! Как "Спартак" не отправил Виллиана домой, когда он явился с 15 кило лишнего веса на медосмотр?! Просто чудо, - цитирует Корнеева "СЭ".

Напомним, форвард перешел в столичную команду минувшим летом из испанского "Бетиса", подписав контракт с красно-белыми до 2026 года. Бразилец принял участие в 11 матчах за "Спартак" и забил один гол.

Ранее в СМИ была информация, что "Спартак" уже ближайшей зимой предпримет попытку расстаться с Жозе. Отмечалось, что сам футболист не хочет покидать клуб.

Красно-белые с 22 баллами занимают шестое место в РПЛ. Сегодня команда Деяна Станковича в гостях сыграет с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

Игорь Корнеев Виллиан Жозе Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится