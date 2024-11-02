"Почему гол "Динамо" так долго смотрели? Наверное, хотели отменить. Для меня он был ясен сразу. Никаких проблем я не видел. Мне кажется, действительно долго смотрели. Что-то, наверное, было. Давайте потом спросим. Судейство было довольно нормальное. Оно было хозяйское", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Сегодня, 2-го ноября, махачкалинское "Динамо" на выезде уступило петербургскому "Зениту" со счетом 1:2 в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Забитыми мячами отметились Нино, Лусиано Гонду и Кагермазов.
После 14-ти сыгранных туров "Динамо" Махачкала располагается на 11-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю набранными очками. Команда Сергея Семака занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33-мя очками в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести лет.
Гендир махачкалинского "Динамо" Газизов назвал судейство в матче с "Зенитом" хозяйским
Генеральный директор "Динамо" Махачкала Шамиль Газизов высказался о судействе в матче 14-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала