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Тимофеев: Батраков и Баринов - лидеры "Локомотива", без них с "Рубином" было тяжело

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Полузащитник "Локомотива" Артём Тимофеев прокомментировал выступление московской команды в матче с "Рубином" без Алексея Батракова и Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы сегодня играли, наверное, хорошо. Конечно, игру ещё нужно будет проанализировать, но по ощущениям всё вроде было неплохо. Были моменты и подходы, однако понятно, что нам ещё есть, куда расти. Без Батракова и Баринова сегодня, конечно, было тяжело. Они — лидеры команды. Но главное, что мы сегодня справились без них и выиграли", — приводит слова Тимофеева Legalbet.

Полузащитники московского "Локомотива" 19-летний Алексей Батраков и 28-летний Дмитрий Баринов пропускали матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" из-за перебора жёлтых карточек. Встреча, которая прошла на московском стадионе "РЖД Арена" завершилась победой "железнодорожников" со счётом 1:0. Единственный гол в составе хозяев на 88-й минуте встречи забил полузащитник Артём Тимофеев.

Данная победа стала для "Локомотива" десятой в текущем сезоне РПЛ, а количество набранных очков достигло отметки в 31 балл. На данный момент красно-зелёные занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Артем Тимофеев Алексей Батраков Дмитрий Баринов Локомотив Рубин
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