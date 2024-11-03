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Медина: "Спартак" хорошо играл и заслужил победу над ЦСКА

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Нападающий московского "Спартака" Хесус Медина прокомментировал победу своей команды над ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
"Сегодня мы играли по-особенному. Вся команда была счастлива, что мы победили. Всегда тяжело проводить такие игры, много эмоций внутри. Сегодня мы боролись, заслужили победу, хорошо играли. Мы продолжим играть как команда, как воины, продолжим идти в этом пути", - приводит слова Медины "Советский спорт".

Матч между московскими командами ЦСКА и "Спартак" прошёл 2 ноября на стадионе "ВЭБ Арена" в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой "Спартака" со счётом 2:0. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 25 очков, обошёл в турнирной таблице ЦСКА и расположился на пятой строчке. В следующем туре красно-белые 10 ноября на своём поле встретятся с тольяттинским "Акроном". Начало матча запланировано на 15:15 по московскому времени.

Спартак ЦСКА Хесус Медина
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