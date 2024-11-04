Пономарев - о Юране в шорт-листе на пост главного тренера "Спортинга": подумаешь какое дело? На всякий случай внесли

Rusfootball.info мнением по поводу присутствия Сергея Юрана в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера лиссабонского "Спортинга". Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился смнением по поводу присутствия Сергея Юрана в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера лиссабонского "Спортинга".

Фото: ФК "Пари НН"

- Ничего особенного нет. Юран в Португалии очень прилично выступал, его там помнят. Поэтому, наверное, на всякий случай и внесли его в этот список. В шорт-лист могут и 15 человек входить. Подумаешь какое дело? Но главным тренером "Спортинга" он вряд ли смог бы стать. Это очень большая команда. Чтобы получить там назначение, надо регулярно добиваться высоких результатов или в РПЛ, или за рубежом. Для этого нужно постоянно, без перерыва работать в РПЛ.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info