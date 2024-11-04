"Удастся ли обогнать "армейцев"? Думаю, здесь главное — набор очков. С нынешним графиком "Краснодара" пока всё складывается так, что, похоже, смогут. Но каждый соперник может преподнести какой-то сюрприз. В целом эти уверенность и кураж, пойманные командой, тяжело перебить", — приводит слова Синицына Metaratings.
"Краснодар", набрав 36 очков, после 14 тура занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. На данный момент у "быков" в РПЛ длится 11-матчевая победная серия. Рекорд чемпионата России по количеству выигрышных матчей подряд принадлежит московскому ЦСКА - на стыке сезонов 2013/14 и 2013/15 "армейцы" в общей сложности одержали 13 побед.
В следующем матче "Краснодар" 10 ноября на выезде сыграет против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.
Синицын: тяжело перебить уверенность и кураж, которые поймал "Краснодар"
Бывший вратарь "Краснодара" Андрей Синицын высказался о возможности установления "быками" рекорда чемпионата России по числу побед подряд.
Фото: ФК "Краснодар"