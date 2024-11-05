"Сейчас в Ростове сменился губернатор, а такое не происходит по щелчку пальцев. Значит, это было известно давно. Поскольку команда зависит от бюджетных денег — есть большие вопросы, будет ли новый губернатор так же поддерживать команду. Слова Карпина про усталость и отставку и смена губернатора — не случайность. Я в такие совпадения не верю", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что уходит в отставку в связи с переходом на другую работу. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора региона генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Выборы нового главы Ростовской области должны пройти 14 сентября 2025 года.
Футбольный клуб "Ростов" после 14 туров в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 набрал 14 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Валерия Карпина 9 ноября на своём поле встретится с воронежским "Факелом".
Черданцев выразил сомнения, останется ли финансирование "Ростова" прежним после смены губернатора
Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился своим мнением о футбольном клубе "Ростов" на фоне смены губернатора Ростовской области.
Фото: ФК "Ростов"