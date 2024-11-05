- Мягко сказано, что его там не будет. Не то, что дураку понятно... еще хуже. Его нет даже в списках команд ФНЛ! Сам Юран это и распространяет. Самое интересное, что он вбросил не про "КАМАЗ" какой-нибудь, а про "Спортинг". Вот это называется работа по-русски. Какой нaхрен Юран в "Спортинге"?
Напомним, ранее бывший наставник "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран рассказал, что его рассматривают на должность главного тренера лиссабонского "Спортинга".
Последним местом работы российского специалиста был "Пари НН", который он возглавлял с апреля 2023 по апрель 2024 года. Под его руководством нижегородцы провели 43 матча, в которых одержали 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 24 поражения. Процент побед Юрана составил 30,23.
Источник: Legalbet
Селюк: какой еще Юран в "Спортинге"? Его нет даже в списках команд ФНЛ!
Агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном назначении Сергея Юрана в лиссабонский "Спортинг".
Фото: ФК "Пари НН"