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Аршавин: Кордоба - главный футболист РПЛ, он половина "Краснодара"

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Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин считает Джона Кордобу главным футболистом лиги.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Батраков - главный игрок лиги? Нет, главный - Кордоба. Он половина команды "Краснодара". Да, Батраков - лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для "Краснодара", - цитирует Аршавина "СЭ".

В текущем сезоне РПЛ Батраков и Кордоба забили по весь голов и лидируют в списке бомбардиров чемпионата.

31-летний Кордоба принадлежит "Краснодару" с 2021 года. С тех пор футболист провел за "быков" 99 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 53 забитых мяча и 24 ассиста на партнеров. На днях Кордоба продлил с клубом контракт до 2027 года, предыдущее соглашение игрока с "быками" истекало следующим летом.

"Краснодар" с 36 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ, в тройку также входят "Зенит" (33) и "Локомотив" (31).

Андрей Аршавин Джон Кордоба Краснодар
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