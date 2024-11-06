- Не согласен. Просто "Спартаку" тяжело. Каждый соперник по-особому настраивается на матчи против красно-белых. Поэтому и такие сложности у этой команды, - передает слова Сутормина "Евро-Футбол.Ру".
Напомним, вчера, 5 ноября, "Ростов" в гостях одолел "Спартак" (1:0) в первом четвертьфинальном матче Кубка России.
Сутормин, права на которого принадлежат "Зениту", выступает за "Ростов" на правах аренды. 30-летний полузащитник провел в Кубке России за донскую команду четыре матча и забил два гола. В РПЛ Сутормин 10 раз выходил на поле и отметился одной голевой передачей.
Сутормин: не согласен, что "Спартак" превращается в середняка
Полузащитник "Ростова" Алексей Сутормин не считает, что "Спартак" превращается в середняка РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"