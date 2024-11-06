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Романцев: "Спартак" с таким составом должен входить в топ-3 РПЛ

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Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев высказался об амбициях красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"В тройку с таким составом должны входить. Шансы на чемпионство? Если бы добавить ещё одного-двух игроков — таких, как Фёдор Черенков… Они есть. Фёдор же тоже появился довольно неожиданно. Пришёл из школы какой-то пацанишка и начал играть. А Карпин? Мостовой? Появились и быстро вышли на уровень сборной. Надо искать", - цитирует Романцева "СЭ".

Вчера, 5-го октября, московский "Спартак" на своем поле уступил "Ростову" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1. После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 25 набранных очков.

В 15-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на своем поле с тольяттинским "Акроном", который занимает 8-е место с 16-ю набранными очками. Встреча состоится в воскресенье, 10-го ноября, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

Олег Романцев Спартак
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