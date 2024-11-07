"Нормальные вещи. Как раньше были, например, в матче "Сатурн" — ЦСКА. Просто мелкая стычка. Но согласен с арбитром, что двум дали удаления. Одному — за провокацию, что в лицо совал руки, второму — за удар. Не знаю, сколько им дадут матчей. Но тот, кто бил по лицу, получит больше, а Литвинов отделается красной карточкой. Это же всё равно провокация — зачем совать руки в лицо?", - цитирует Жиркова "Чемпионат".
Московский ЦСКА проиграл "Спартаку" на своем поле в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:2, забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Во втором тайме футболисты устроили массовую стычку, главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил с поля защитника "армейцев" Виллиана Рошу и полузащитника красно-белых Руслана Литвинова. На 85-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
После 14-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 24-мя набранными очками. Красно-белые занимают 5-е место и имеют в своем активе 25 очков.
Жирков: Литвинов провоцировал Рошу - зачем совать руки в лицо
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о потасовке в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"