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Рязанцев: Луческу поставили – он не выиграл, Манчини поставили – тоже не выиграл. Работа Семака налицо

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Бывший полузащитник "Рубина" и "Зенита" Александр Рязанцев оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Луческу поставили – он не выиграл, Манчини поставили – тоже не выиграл. Работа Семака налицо. Мотивировать таких футболистов с такими зарплатами – это еще сложнее, чем мотивировать команду, которая борется за выживание в РПЛ. Да, уровень футболистов в "Зените" высокий. Но "Локомотиву", "Краснодару" и "Динамо" никто не мешает совершать трансферы уровня "Зенита", - сказал Рязанцев.

Перед своим дебютом в роли главного тренера Сергей Семак трудился в тренерском штабе нескольких тренеров "Зенита". Он помогал итальянскому специалисту Лучано Спаллетти, а также работал с Виллашем Боашем и Мирчу Луческу. Сергей Богданович возглавил "Зенит" в мае 2018 года и на протяжении шести последних сезонов неизменно приводит команду к золотым медалям РПЛ. В текущем сезоне сине-бело-голубые идут на втором месте после 14 туров, набрав 33 очка, отставание от лидера "Краснодара" составляет три балла.

Источник: Metaratings

Александр Рязанцев Зенит Сергей Семак
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