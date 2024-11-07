"Переговоры с ним вели достаточно долго. Но не я, а руководство клуба. Значит, на чем-то не сошлись", - цитирует Гильерме "СЭ".
Маринато Гильерме покинул московский "Локомотив" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Всего голкипер провел в Российской Премьер-Лиге 306 матчей, пропустил 289 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 119-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в 200 тысяч евро.
Кафанов: "Ростов" вел переговоры с Гильерме, но на чем-то не сошлись
Тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов рассказал, что Маринато Гильерме мог присоединиться к южанам этим летом.
Фото: ФК "Локомотив"