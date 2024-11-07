"Был ряд предложений и в России, и в Бразилии. От бразильских вариантов я сразу отказался, но не только по футбольным причинам. У меня в планах остаться в России и по завершении карьеры", - цитирует Гильерме "РГ".
Ранее тренер вратарей "Ростова" и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Маринато Гильерме мог перейти в стан южан этим летом, однако не договорился с клубом по условиям личного контракта.
Маринато Гильерме покинул московский "Локомотив" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Всего голкипер провел в Российской Премьер-Лиге 306 матчей, пропустил 289 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 119-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 38-летнего вратаря в 200 тысяч евро.
Гильерме: у меня в планах остаться в России и по завершении карьеры
Экс-голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме высказался о возможном завершении карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"