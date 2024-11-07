"Думаю, в этом сезоне "Зенит" все равно станет чемпионом. Мне не надоело их первое место, потому что они самая лучшая команда, самая организованная и плюс у них больше всего денег. Можно любить или не любить "Зенит", но они самые лучшие", - цитирует Божовича Sport24.
После 14-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 33-мя набранными очками. Лидером турнирной таблицы является "Краснодар", который имеет в своем активе 36 очков. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" с 31-м набранным очком.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести лет. По итогам сезона-2023/2024 петербуржцы также стали обладателями Кубка и Суперкубка страны.
Божович: в этом сезоне "Зенит" все равно станет чемпионом - у них больше всего денег
Бывший тренер ряда клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"