"Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели — об этом он не говорит. Ему надо было в "Химках" остаться, чего не остался-то? Трусость это, что он об этом не говорит. Свою команду зарезал и убил. Чем хвататься, когда три команды вылетают при нем в Первую лигу. Чем он хвастается? Вышел в РПЛ и не остался", - приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Андрей Талалаев в настоящее время занимает пост главного тренера калининградской "Балтики", которая в текущем сезоне после 17-ти туров с 33-я очками занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Ранее Талалаев успел поработать наставником в таких клубах, как самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат", московское "Торпедо", подмосковные "Химки", армянский "Пюник", "Тамбов", нижегородская "Волга". У 52-летнего специалиста среди достижений, добытых в качества тренера, - победа в Первой лиге сезона-2023/24 с "Химками".
Канчельскис: сколько команд Талалаев зарезал? Чем он хвастается?
Бывший игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис высказался о работе главного тренера калининградской "Балтики" Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"