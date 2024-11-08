- Джон - топовый нападающий для нашего чемпионата. Рад, что он не перешёл в "Спартак". Не знаю, хотел ли сам Джон переходить в московский клуб, но в любом случае рад, что он остался и не усилил конкурента. Хорошо, что всё разрешилось, - цитирует Нахушева "Чемпионат".
Кордоба является игроком "Краснодара" с 2021 года. В начале этого месяца 31-летний колумбиец заключил новое соглашение с "быками", которое будет действовать до 2027 года.
В текущем сезоне Кордоба принял участие в 10 матчах РПЛ, забил восемь голов и сделал четыре голевые передачи на партнеров. 10 ноября его команда на выезде сыграет против "Рубина", начало встречи запланировано на 19:45 мск.
"Краснодар" с 36 баллами лидирует в турнирной таблице РПЛ. На втором месте "Зенит" (33 очка), а замыкает тройку московский "Локомотив" (31).
Нахушев: рад, что Кордоба не перешел в "Спартак" и не усилил конкурента
Руслан Нахушев, в прошлом футболист столичного "Локомотива", прокомментировал несостоявшийся переход форварда "Краснодара" Джона Кордобы в "Спартак".
Фото: Официальный сайт РПЛ