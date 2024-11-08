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Жирков: "Краснодар" стал сильнее и опытнее

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Экс-игрок ЦСКА, "Зенита" и сборной России Юрий Жирков высказался о лидерстве "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Краснодар" стал немного сильнее, может быть, опытнее. В том сезоне они боролись за чемпионство в последних турах. Видно, что извлекли уроки из прошлого сезона, - передает слова Жиркова "Чемпионат".

Коллектив Мурада Мусаева в текущем сезоне РПЛ набрал 36 очков и идет на первой строчке в турнирной таблице. У идущего на втором месте петербургского "Зенита" на три очка меньше. В следующем туре "Краснодар" на выезде встретится с казанским "Рубином", матч пройдет 10 ноября и начнется в 19:45 мск.

Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" финишировал на втором месте, "быки" до последнего тура боролись за победу в РПЛ.

Юрий Жирков Краснодар
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