- "Краснодар" стал немного сильнее, может быть, опытнее. В том сезоне они боролись за чемпионство в последних турах. Видно, что извлекли уроки из прошлого сезона, - передает слова Жиркова "Чемпионат".
Коллектив Мурада Мусаева в текущем сезоне РПЛ набрал 36 очков и идет на первой строчке в турнирной таблице. У идущего на втором месте петербургского "Зенита" на три очка меньше. В следующем туре "Краснодар" на выезде встретится с казанским "Рубином", матч пройдет 10 ноября и начнется в 19:45 мск.
Напомним, в прошлом сезоне "Краснодар" финишировал на втором месте, "быки" до последнего тура боролись за победу в РПЛ.
Жирков: "Краснодар" стал сильнее и опытнее
Экс-игрок ЦСКА, "Зенита" и сборной России Юрий Жирков высказался о лидерстве "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ