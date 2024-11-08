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Медведев: летом "Зенит" предлагал Кузяеву вернуться, но Далер захотел сыграть во Франции ещё один сезон

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев прокомментировал переговоры с полузащитником "Гавра" Далера Кузяева в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы с Далером уже после его первого сезона во Франции, когда его мечта сыграть в европейских чемпионатах осуществилась, предлагали ему вернуться в "Зенит" в юбилейный сезон. Это было бы очень знаково. Но он сказал, что еще хочет один сезон сыграть во Франции. Поэтому, я думаю, к этой теме можно будет вернуться летом", - приводит слова Медведева официальный сайт БК "Зенит".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство петербургского "Зенита" рассматривает вариант возвращения в стан сине-бело-голубых уже во время зимней паузы полузащитника французского "Гавра" Далера Кузяева. 31-летний футболист выступал за "Зенит" в 2017-2023 гг. В составе петербуржцев Кузяев стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России и единожды обладателем Кубка России.

В июле 2023 года в статусе свободного агента россиянин подписал двухлетний контракт с французским клубом "Гавр". В текущем сезоне Кузяев принял участие в 8 официальных матчах, в которых забил один гол.

Зенит Гавр Александр Медведев Далер Кузяев
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