- Полагаю, в чемпионате в последнее время мы играем неплохо. Мы на правильном пути. Нам нужно продолжать в том же духе. Думаю, мы нашли свою игру. В Премьер-Лиге в последних матчах у нас получается добиваться хороших результатов, - цитирует форварда красно-белых Legalbet.
На данный момент в активе красно-белых 25 очков, клуб располагается на пятой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков.
Напомним, в 14-м туре "Спартак" в гостях одолел ЦСКА (2:0). Следующим соперником команды Деяна Станковича станет "Акрон", встрече 15-го тура пройдет в воскресенье, 10 ноября на стадионе "Лукойл Арена", старт игры запланирован на 15:15 мск.
Медина в этом сезоне провел в РПЛ 10 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.
Нападающий "Спартака" Медина: мы на правильном пути, нужно продолжать в том же духе
Футболист столичного "Спартака" Хесус Медина прокомментировал выступление команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"