- Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то всё хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три четыре матча — это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне. У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата. Сейчас чуть спад спортивной формы, - цитирует сербского наставника ЦСКА "Чемпионат".
Николич стал главным тренером ЦСКА минувшим летом. Под руководством серба ЦСКА провел в РПЛ 14 матчей и набрал 24 очка, клу располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Лидером РПЛ является "Краснодар", у которого 36 очков.
Следующим соперником ЦСКА в РПЛ станут "Крылья Советов", встреча 15-го тура пройдет 10 ноября в Самаре, старт игы - в 13:00 мск.
Главный тренер ЦСКА Николич рассказал о текущих результатах команды
Наставник столичного ЦСКА Марко Николич рассказал, как оценивает текущие результаты команды.
Фото: Официальный сайт РПЛ