- "Локомотив" займёт четвертое место в этом сезоне. Я говорю реальные вещи. Если бы не был футболистом, сказал бы по-другому. Пока "Локомотив" не готов бороться за чемпионство, - передает слова Канчельскиса Metaratings.
На данный момент "железнодорожники" имеют в своем активе 31 балл и идут на третьей строчке в таблице, отставая от лидера РПЛ "Краснодара" на пять баллов. На втором месте идет петербургский "Зенит", у которого 33 очка.
Сегодня, 9 ноября, "Локомотив" примет воронежский "Факел", начало встречи 15-го тура РПЛ запланировано на 14:00 мск.
Канчельскис: пока "Локомотив" не готов бороться за чемпионство
Андрей Канчельскис, в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной России, высказался о перспективах "Локомотива" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ