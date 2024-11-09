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Бурлак: "Факел" не суперблещет, но свои очки набирает. "Локомотиву" не будет легко

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Бывший футболист столичного "Локомотива" Тарас Бурлак высказался перед игрой 15-го тура РПЛ, в которой "железнодорожники" примут "Факел".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Понятно, что сейчас можно сказать, что "Локомотив" всех обыграет, но перед матчем "Факел" — ЦСКА все говорили то же самое, а "Факел" провёл хороший, организованный матч.

Да, они не суперблещут, но свои очки потихоньку набирают. Поэтому я бы не сказал, что "Локомотиву" сейчас будет очень легко, - цитирует экс-игрока "Локомотива" Metaratings.

Поединок между "Локомотивом" и "Факелом" пройдет сегодня, 9 ноября на арене московской команды, стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по столичному времени. Следить за текстовой трансляцией матча можно будет на Rusfootball.info.

На данный момент "железнодорожники" имеют в своем активе 31 балл и идут на третьей строчке в таблице, у "Факела" 12 баллов и 14-е место в РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 36 очков.

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