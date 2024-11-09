- Понятно, что сейчас можно сказать, что "Локомотив" всех обыграет, но перед матчем "Факел" — ЦСКА все говорили то же самое, а "Факел" провёл хороший, организованный матч.
Да, они не суперблещут, но свои очки потихоньку набирают. Поэтому я бы не сказал, что "Локомотиву" сейчас будет очень легко, - цитирует экс-игрока "Локомотива" Metaratings.
Поединок между "Локомотивом" и "Факелом" пройдет сегодня, 9 ноября на арене московской команды, стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по столичному времени. Следить за текстовой трансляцией матча можно будет на Rusfootball.info.
На данный момент "железнодорожники" имеют в своем активе 31 балл и идут на третьей строчке в таблице, у "Факела" 12 баллов и 14-е место в РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 36 очков.
Бурлак: "Факел" не суперблещет, но свои очки набирает. "Локомотиву" не будет легко
Бывший футболист столичного "Локомотива" Тарас Бурлак высказался перед игрой 15-го тура РПЛ, в которой "железнодорожники" примут "Факел".
Фото: Официальный сайт РПЛ