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Николич: я жду от Кругового четыре-пять голов и столько же голевых передач за сезон

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Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что ожидает высокой результативности от крайнего защитника Даниила Кругового.
Фото: ПФК ЦСКА
- Я жду от него большего, он игрок основы в этой схеме с латералями. Его роль в атаке практически вингерская. Это значит, что я жду от него четыре-пять голов и столько же голевых передач за сезон. Это установка.

Даниил Круговой, выступающий на позиции левого флангового защитника, присоединился к столичному ЦСКА летом этого года. Игрок перешел из "Зенита" в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за "армейцев" 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами на партнеров.

Источник: "Чемпионат"

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