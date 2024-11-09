- Я жду от него большего, он игрок основы в этой схеме с латералями. Его роль в атаке практически вингерская. Это значит, что я жду от него четыре-пять голов и столько же голевых передач за сезон. Это установка.
Даниил Круговой, выступающий на позиции левого флангового защитника, присоединился к столичному ЦСКА летом этого года. Игрок перешел из "Зенита" в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за "армейцев" 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами на партнеров.
Источник: "Чемпионат"
Николич: я жду от Кругового четыре-пять голов и столько же голевых передач за сезон
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что ожидает высокой результативности от крайнего защитника Даниила Кругового.
Фото: ПФК ЦСКА