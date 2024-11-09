Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Ростов
3 - 1 3 1
ХимкиЗавершен
Динамо
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алания
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Торпедо
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Нефтехимик
1 - 2 1 2
БалтикаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
3 - 2 3 2
БорнмутЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 0 2 0
СаутгемптонЗавершен
Вест Хэм
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 2 0 2
ФулхэмЗавершен
Брайтон
2 - 1 2 1
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Мадрид
4 - 0 4 0
ОсасунаЗавершен
Вильярреал
3 - 0 3 0
АлавесЗавершен
Эспаньол
Перенесён
Валенсия

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 2 1 2
ПармаЗавершен
Кальяри
3 - 3 3 3
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
БаварияЗавершен
Майнц
3 - 1 3 1
Боруссия ДЗавершен
Бохум
1 - 1 1 1
БайерЗавершен
Вердер
2 - 1 2 1
ХольштайнЗавершен
РБ Лейпциг
0 - 0 0 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
1 - 3 1 3
МонакоЗавершен
Ланс
3 - 2 3 2
НантЗавершен

Гончаренко - о поражении "Пари НН" от "Динамо": это был не прессинг, а действие, которое нас выматывало

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Пари НН" Виктор Гончаренко подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против московского "Динамо".
Фото: ФК "Пари НН"
"Не понравилось, как мы прессинговали. Можно сказать, что это был не прессинг, а то действие, которое нас выматывало. Могли бы, конечно, вернуться в игру за счет индивидуальных действий, что пытались сделать Калинский и Боселли, но этого недостаточно на таком уровне", - сказал Ганчаренко в эфире "Матч ТВ".

В субботу, 9 ноября, "Пари НН" уступило в гостях столичному "Динамо" в матче 15-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Команда Виктора Гончаренко пропустила уже на 7-й минуте, но спустя четыре минуты сумела отыграться. Однако бело-голубые вновь повели еще до перерыва, а в начале второго тайма закрепили преимущество.

На данный момент нижегородцы набрали 15 очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей их отделяет три балла.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится