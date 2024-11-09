Гончаренко - о поражении "Пари НН" от "Динамо": это был не прессинг, а действие, которое нас выматывало

"Не понравилось, как мы прессинговали. Можно сказать, что это был не прессинг, а то действие, которое нас выматывало. Могли бы, конечно, вернуться в игру за счет индивидуальных действий, что пытались сделать Калинский и Боселли, но этого недостаточно на таком уровне", - сказал Ганчаренко в эфире "Матч ТВ".
В субботу, 9 ноября, "Пари НН" уступило в гостях столичному "Динамо" в матче 15-го тура российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Команда Виктора Гончаренко пропустила уже на 7-й минуте, но спустя четыре минуты сумела отыграться. Однако бело-голубые вновь повели еще до перерыва, а в начале второго тайма закрепили преимущество.
На данный момент нижегородцы набрали 15 очков и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей их отделяет три балла.