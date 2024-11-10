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Станислав Магкеев рассказал об адаптации в "Пари НН" после трансфера из "Локомотива"

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Защитник "Пари НН" Станислав Магкеев подвел итог первых месяцев в новом клубе.
Фото: ФК "Пари НН" ВКонтакте
"Адаптация в "Пари НН" получилась скомканной, на что, конечно, есть объективные причины: много пропустил, были проблемы с мышцами. Но сейчас сыграл несколько матчей, надеюсь, буду продолжать. Сейчас чувствую себя намного лучше. Думаю, по игре это видно. Если подводить небольшие итоги, то я доволен своим переходом в "Пари НН". Теперь я должен помогать новой команде", - поделился Магкеев.

"Пари НН" подписал защитника московского "Локомотива" Станислава Магкеева в летнее трансферное окно. Игрок достался нижегородцам бесплатно в статусе свободного агента. Напомним, первую половину прошлого сезона Магкеев пропустил из-за разрыва крестообразной связки, а во второй - регулярно включался в заявку "Локо", но на поле не появился.

Часть текущего сезона Станислав Магкеев пропустил из-за мышечного повреждения. Всего на счету 25-летнего футболиста 9 матчей за "Пари НН" в РПЛ и Кубке России. Результативными действиями игрок пока не отмечался.

Источник: Legalbet

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