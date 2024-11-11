"Угальде? Кому он забивает? Грандам или командам, которые идут ниже пятого места? Ну, сравните его с Кордобой. Угальде стоит столько же, сколько Кордоба. Как можно было не подписать форварда "Краснодара" летом? Амарал вообще соображает, что он наделал?" - поделился Червиченко.
10-го ноября пресс-служба московского "Спартака" объявила об уходе из клуба португальского спортивного директора Томаша Амарала. По данным СМИ, руководство красно-белых осталось недовольно летними трансферами клуба. Томаш Амарал работал в "Спартаке" с января текущего года.
Коста-риканский нападающий Манфред Угальде перебрался в "Спартак" из нидерландского "Твенте" в январе 2024-го года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 13 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Угальде 9+2 по системе гол+пас в 18-ти матчах за "Спартак" в РПЛ и Кубке России.
В летнее трансферное окно форварда "Краснодара" Джона Кордобу активно связывали с возможным переходом в "Спартак". Сообщалось, что красно-белые были готовы предложить колумбийцу контракт с зарплатой в 4 миллиона евро за сезон.
Источник: "Евро-футбол"
Червиченко: Угальде стоил "Спартаку", как Кордоба. Амарал вообще соображает, что он наделал?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал экс-спортивного директора клуба Томаша Амарала за трансфер форварда Манфреда Угальде.
Фото: официальный сайт "Краснодара"