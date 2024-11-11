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Орлов: Караваев - не лидер, не растет, в мастерстве не прибавляет

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Спортивный журналист Геннадий Орлов раскритиковал выступление защитника Вячеслава Караваева за петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Караваев несколько раз становился чемпионом страны, брал Кубок, но не растет, в мастерстве не прибавляет. Не лидер. Ну почему бы тогда справа не выпускать Эраковича? Он же может играть на этой позиции. Нужны бойцы в таких матчах, чтобы биться за очки", - приводит слова Орлова "СЭ".

Вячеслав Караваев является игроком петербургского "Зенита" с сентября 2019 года, когда его за 8 млн евро выкупили у нидерландского клуба "Витесс". Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года с возможностью его продления на ещё один сезон.

В текущем сезоне 29-летний защитник в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых не отметился ни одним результативным действием.

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