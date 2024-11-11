"Наверное, больше да, чем нет. Потому что у нас неудачные результаты, к сожалению. Может быть, не по игре, но по факту", - приводит слова Глебова "Матч ТВ".
За 15 матчей в Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 футбольный клуб "Ростов" одержал 4 победы, 5 раз сыграл вничью, потерпел 6 поражений (разница мячей составила 20:26). Тем самым, команда Валерия Карпина набрала 17 очков и расположилась на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Глебов частично согласился с мнением Ловчева, что "Ростов" - главное разочарование первого круга РПЛ
Капитан "Ростова" Данил Глебов частично согласился с мнением Евгения Ловчева, что клуб из Ростова-на-Дону стал главным разочарованием первого круга Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"