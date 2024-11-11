"Давайте не буду публично говорить. Есть несколько игроков, от которых я ждал большего, но они не оправдали ожиданий. Не буду их озвучивать, потому что их несколько. "Пальму первенства" никому не отдам. Эти игроки сами догадываются. Такие игроки есть в "Спартаке" и ЦСКА", - приводит слова Билялетдинова "ВсеПроСпорт".
После 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак", набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от текущего лидера - футбольного клуба "Краснодар" - на данный момент составляет 9 очков. Московский ЦСКА с 27-ю очками располагается на шестой строчке.
В очной встрече, которая 2 ноября на "ВЭБ Арене" в рамках 14-го тура РПЛ, сильнее оказались красно-белые, которые одержали победу со счётом 2:0.
Билялетдинов: в "Спартаке" и ЦСКА есть игроки, которые в первом круге РПЛ не оправдали ожиданий
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, кто, по его мнению, не оправдал ожиданий в первом круге Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"