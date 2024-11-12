Отметим, что Дзюба является воспитанником красно-белых. Футболист выступал за столичную команду с 2006 по 2015 год, несколько раз за эти годы уходя в аренды в другие клубы. В 2015 году Дзюба стал игроком "Зенита", за который выступал на протяжении семи лет.
- Он недавно позвонил мне как старшему товарищу, мы с ним где-то полчаса проговорили. Рядом присутствовал один мой друг, и он был очень удивлен, что я ему так по-взрослому без подколок все спокойно объяснил. На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: "Не балуйся там с руками". И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеется), - цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
Дзюба также отметил, что Соболев не справляется с давлением в петербургском клубе и добавил, что форварду удастся преодолеть трудности благодаря своему характеру.
Соболев стал игроком сине-бело-голубых 30 августа 2024 года, подписав контракт до 2027 года. Ранее Соболев на протяжении четырех лет защищал цвета московского "Спартака", за который провел в общей сложности 140 матчей и выиграл с клубом Кубок России в 2022 году.
В составе "Зенита" Соболев дважды поразил ворота соперников в Кубке России. В РПЛ нападающий забитыми мячами не отличался.
"Объяснил ему все по-взрослому и без подколок". Дзюба рассказал, что Соболев звонил ему за советом
Артем Дзюба, в прошлом игрок "Зенита", а ныне нападающий "Акрона", рассказал о звонке от Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"