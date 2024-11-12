21-летний Захарян является игроком испанского клуба с лета прошлого года. В текущем сезоне воспитанник "Динамо" ни разу не выходил на поле в за "Реал Сосьедад". Футболист из-за травмы не тренировался долгое время.
- Три лучших игрока Ла Лиги? Ямаль, Винисиус и Беллингем.
Кто из российского чемпионата мог бы заиграть в Испании? Костя Тюкавин, - передает слова Захаряна "Матч ТВ".
Тюкавин в этом сезоне провел за московскую команду 15 матчей, пять раз поразил ворота соперников и сделал две голевые передачи. Его контракт с "Динамо" рассчитан до 2028 года.
Захарян ответил, кто из игроков российского чемпионата мог бы заиграть в Ла Лиге
Футболист "Реал Сосьедада" Арсен Захарян считает, что форвард столичного "Динамо" Константин Тюкавин мог бы заиграть в испанской Ла Лиге.
Фото: Официальный сайт РПЛ