Шмаров: нашему "Спартаку" "Зенит" был не конкурентом

- Да, в 1984-м "Зенит" чемпионом стал. А потом — всё, почивал на лаврах, наверное. Даже из высшей лиги вылетал. Конечно, тот "Зенит" не был конкурентом "Спартаку", - передает слова Шмарова "Чемпионат".
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги прошло 15 туров. Петербургский "Зенит" имеет в своем активе 36 баллов и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В активе "Спартака" 28 очков и пятая строчка в РПЛ.
Напомним, красно-белые на прошлых выходных дома обыграли "Акрон" со счетом 4:0. В 16-м туре РПЛ "Спартак" сыграет против "Локомотива", игра пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.