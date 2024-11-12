Шмаров: нашему "Спартаку" "Зенит" был не конкурентом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Валерий Шмаров, в прошлом выступавший за столичный "Спартак", рассказал, что в его время "Зенит" не был конкурентом для красно-белых.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Да, в 1984-м "Зенит" чемпионом стал. А потом — всё, почивал на лаврах, наверное. Даже из высшей лиги вылетал. Конечно, тот "Зенит" не был конкурентом "Спартаку", - передает слова Шмарова "Чемпионат".

В текущем сезоне Российской Премьер-лиги прошло 15 туров. Петербургский "Зенит" имеет в своем активе 36 баллов и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В активе "Спартака" 28 очков и пятая строчка в РПЛ.

Напомним, красно-белые на прошлых выходных дома обыграли "Акрон" со счетом 4:0. В 16-м туре РПЛ "Спартак" сыграет против "Локомотива", игра пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится