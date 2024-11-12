"Супруга с детьми вообще категорически против были. И плакали, и отговаривали, мол, зачем тебе это надо? Но все остальные были за. Родители, друзья, Слуцкий, Черчесов сказали: прям надо. Валера Климов сказал, что надо. Это тренеры, которых я уважаю и по-дружески, и как профессионалов. Все друзья, всё окружение высказалось: "Надо. Если есть цели, надо идти", - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".
36-летний нападающий Артём Дзюба в статусе свободного агента 12 сентября подписал однолетний контракт с дебютантом Российской Премьер-Лиги - тольяттинским "Акроном", который проводит свои домашние матчи на стадионе в Самаре. После перехода экс-капитан сборной России в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 8 официальных матчах, в которых забил соперникам 2 гола и отдал партнёрам 3 голевые передачи.
После 15-ти туров РПЛ "Акрон", набрав 16 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Дзюба: супруга с детьми были категорически против переезда в Тольятти. Но родители, Слуцкий, Черчесов были за
Нападающий "Акрона" Артём Дзюба рассказал о том, как близкое окружение отнеслось к его переходу в тольяттинский клуб.
Фото: ФК "Акрон"