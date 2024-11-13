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Таранов: Кордоба тащит за собой "Краснодар"

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Бывший футболист ряда клубов РПЛ Иван Таранов назвал лучшего, по его мнению, игрока в сегодняшнем "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
- Очевидно, что лучший игрок в "Краснодаре" — это Кордоба, который тащит команду за собой. Ну а также хорошо выглядит оборона, и у команды есть сбалансированный состав, - цитирует Таранова "Чемпионат".

Кордоба выступает за краснодарскую команду с 2021 года. В этом сезоне колумбиец провел за "быков" 15 матчей и восемь раз поразил ворота соперников.

В списке лучших бомбардиров РПЛ Кордоба занимает второе место, больше него забил только Алексей Батраков.

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