- Очевидно, что лучший игрок в "Краснодаре" — это Кордоба, который тащит команду за собой. Ну а также хорошо выглядит оборона, и у команды есть сбалансированный состав, - цитирует Таранова "Чемпионат".
Кордоба выступает за краснодарскую команду с 2021 года. В этом сезоне колумбиец провел за "быков" 15 матчей и восемь раз поразил ворота соперников.
В списке лучших бомбардиров РПЛ Кордоба занимает второе место, больше него забил только Алексей Батраков.
Таранов: Кордоба тащит за собой "Краснодар"
Бывший футболист ряда клубов РПЛ Иван Таранов назвал лучшего, по его мнению, игрока в сегодняшнем "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"