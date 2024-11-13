"Сейчас середина сезона в РПЛ. Но внутреннее чутьё мне подсказывает, что сезон будет таким, как в прошлом году. Это моё личное мнение. Один к одному будет. Интересный и до конца. Борьба будет до конца, и в итоге "Зенит" будет первым. Я посмотрел игры, у "Зенита" объективно шансов больше", - приводит слова Романцева "Чемпионат".
После 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 текущее первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе на данный момент 37 очков. На втором месте с 36-ю очками находится петербургский "Зенит".
В прошлом сезоне судьба титула решилась в последнем 30-м туре, по итогам которого чемпионом стал "Зенит", а вице-чемпионом с отставанием в одно очко - "Краснодар".
Романцев: сезон в РПЛ будет таким, как в прошлом году - "Зенит" будет первым
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился своими ожиданиями от второго круга РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"