"Олег Иванович работает с болельщиками, встречается с руководством, дает свои комментарии, консультирует... Это не номинальность в том смысле, в котором это было обозначено. Олег Иванович активен, участен и полезен нам на сегодняшний день", - цитирует Мелик-Гусейнова "СЭ".
Олег Романцев стал советником "Пари НН" зимой 2023 года, напомним, что Олег Иванович ранее возглавлял московский "Спартак", раменский "Сатурн" и сборную России.
После 15-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 15 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России "Пари НН" сыграет на своем поле с махачкалинским "Динамо". Нижегородцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Напомним, что ранее нижегородский клуб возглавил Виктор Гончаренко, сменивший на посту главного тренера Сашу Илича.
В "Пари НН" высказались о работе Романцева в качестве советника клуба
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о работе Олега Романцева в качестве советника клуба.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ