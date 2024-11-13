"Возможно, правильно было бы сказать: "Если буду нужен, то приеду и с удовольствием буду играть за сборную и, возможно, забью". Тут же выглядит: "Вызовите меня, чтобы я забил этот гол". Это неправильно. Сборная нужна не для того, чтобы кто-то какие-то рекорды устанавливал", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Ранее Артем Дзюба в интервью заявил, что хотел бы провести парочку матчей за сборную России, чтобы побить рекорд по голам в составе национальной команды. На данный момент Артем делит рекорд по этому показателю с Александром Кержаковым - оба нападающих забили по 30 мячей.
В текущем сезоне Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро. Артем провел за сборную России 55 встреч.
Ловчев - о Дзюбе: сборная нужна не для того, чтобы кто-то какие-то рекорды устанавливал
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о желании Артема Дзюбы побить рекорд по голам за сборную России.
Фото: ФК "Акрон"