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Семин: у "Краснодара" чемпионский график

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин оценил выступление "Краснодара" в этом сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- У "Краснодара" чемпионский график. Очень высокий уровень игры. Плюс стабильный состав, который подлежит изменениям только из-за травм. И футболисты показывают свой максимум. Поэтому первое место "Краснодара" закономерно, - передает слова Семина "Спорт-Экспресс".

Коллектив Мурада Мусаева в текущем сезоне одержал в 15-ти турах 11 побед и четыре раза сыграл вничью, не потерпев ни одного поражения. Краснодарцы с 37 баллами идут на первой строчке в таблице, опережая идущий следом "Зенит" на одно очко.

Следующим соперником "Краснодара" в РПЛ станут "Химки", встреча пройдет 23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ, начало поединка запланировано на 16:30 мск.

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