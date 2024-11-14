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Павлюченко: первый круг "Спартака" оценил бы как плохо

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Роман Павлюченко, ранее выступавший за столичный "Спартак", высказался по поводу выступления красно-белых в этом сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
- Как бы оценил первый круг "Спартака" в этом сезоне? Плохо. У команды нет стабильности. Нельзя бороться за чемпионство, когда ты две игры выиграл, а третью проиграл. "Спартаку" нужно набирать очки с командами, которые идут внизу турнирной таблицы, - передает слова Павлюченко Legalbet.

Павлюченко был футболистом "Спартака" с 2003 по 2008 год. Всего на счету бывшего форварда 189 матчей за красно-белых, в которых он забил 89 мячей и сделал 20 голевых передач.

"Спартак" Деяна Станковича в этом сезоне набрал 28 баллов и идет пятым в таблице чемпионата. Следующим соперником красно-белых в РПЛ станет "Локомотив", матч пройдет 23 ноября, старт игры запланирован на 18:00 мск.

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