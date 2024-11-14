Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
18:00
АвстрияНе начат
Армения
20:00
Фарерские островаНе начат
Греция
22:45
АнглияНе начат
Северная Македония
22:45
ЛатвияНе начат
Ирландия
22:45
ФинляндияНе начат
Словения
22:45
НорвегияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Франция
22:45
ИзраильНе начат

"Так можно всю карьеру на любого тренера обижаться". Жирков высказался о словах Дзюбы про Семака и Галактионова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Юрий Жирков, ранее выступавший за "Зенит", прокомментировал высказывание нападающего "Акрона" Артема Дзюбы про Сергея Семака и Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Акрон"
Ранее 36-летний футболист, выступавший в свое время за "Зенит" и "Локомотив", обвинил тренеров в неуважении и заявил, что не пожмет им руку.

- Когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил - руководство команды сообщало решение и всё. И нет смысла обижаться, если твоё время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости, - передает слова бывшего защитника ряда клубов РПЛ ТАСС.

Дзюба выступает за "Акрон" с сентября и провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три голевые передачи. Футболиста отделяют три гола от звания лучшего бомбардира в истории российского футбола.

Дзюба был футболистом петербургского "Зенита" с 2015 по 2022 год и в общей сложности провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 голевых передач.

За "Локомотив" форвард выступал с 2023 по 2024 год и в 39 матчах за клуб отметился 12 забитыми мячами и 9 ассистами.

"Акрон" в этом сезоне в девяти турах набрал 16 баллов и занимает девятую строчку в таблице РПЛ. В следующем туре команда Дзюбы на выезде встретится с "Рубином", игра пройдет 22 ноября, старт матча запланирован на 19:00 мск.

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится