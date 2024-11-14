"Так можно всю карьеру на любого тренера обижаться". Жирков высказался о словах Дзюбы про Семака и Галактионова

Ранее 36-летний футболист, выступавший в свое время за "Зенит" и "Локомотив", обвинил тренеров в неуважении и заявил, что не пожмет им руку.
- Когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил - руководство команды сообщало решение и всё. И нет смысла обижаться, если твоё время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости, - передает слова бывшего защитника ряда клубов РПЛ ТАСС.
Дзюба выступает за "Акрон" с сентября и провел за клуб восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три голевые передачи. Футболиста отделяют три гола от звания лучшего бомбардира в истории российского футбола.
Дзюба был футболистом петербургского "Зенита" с 2015 по 2022 год и в общей сложности провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 голевых передач.
За "Локомотив" форвард выступал с 2023 по 2024 год и в 39 матчах за клуб отметился 12 забитыми мячами и 9 ассистами.
"Акрон" в этом сезоне в девяти турах набрал 16 баллов и занимает девятую строчку в таблице РПЛ. В следующем туре команда Дзюбы на выезде встретится с "Рубином", игра пройдет 22 ноября, старт матча запланирован на 19:00 мск.