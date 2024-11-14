По информации источника, игрок недоволен своим игровым временем.
В текущем сезоне полузащитник два раза появлялся на поле в рамках РПЛ, отыграв в общей сложности шесть минут. В основном тренерский штаб сине-бело-голубых использовал футболиста в матчах Кубка России, где он сыграл в шести встречах (374 минуты). На его счет два забитых мяча.
Васильев - воспитанник "Зенита", его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского полузащитника в 700 тысяч евро. Ранее Васильев играл на правах аренды в "Оренбурге".
Источник: "Спорт День за Днем"
Игрок "Зенита" Дмитрий Васильев может уйти в аренду зимой
20-летний полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев могут отдать в аренду в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"