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Игрок "Зенита" Дмитрий Васильев может уйти в аренду зимой

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20-летний полузащитник "Зенита" Дмитрий Васильев могут отдать в аренду в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, игрок недоволен своим игровым временем.

В текущем сезоне полузащитник два раза появлялся на поле в рамках РПЛ, отыграв в общей сложности шесть минут. В основном тренерский штаб сине-бело-голубых использовал футболиста в матчах Кубка России, где он сыграл в шести встречах (374 минуты). На его счет два забитых мяча.

Васильев - воспитанник "Зенита", его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского полузащитника в 700 тысяч евро. Ранее Васильев играл на правах аренды в "Оренбурге".

Источник: "Спорт День за Днем"

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