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Самедов: "Спартак" лихорадит, но мне нравится, что делает Станкович

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Бывший футболист "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" лихорадит, но мне нравится, что делает Станкович. Я желаю ему удачи. Не так давно присутствовал на стажировке в команде и видел атмосферу, его контакт с коллективом. Мне кажется, у него все должно получиться в "Спартаке". Он пробует, ищет. Понятно, что не всегда получается. Есть провальные матчи, как с "Локомотивом". Но были и хорошие игры – с "Зенитом" в Питере. Пока нет какой-то стабильности, но он работает с командой относительно недавно", - сказал Самедов.

Сербский тренер, обладатель кубка Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" Деян Станкович возглавил "Спартак" летом 2024 года перед началом сезона-2024/25. До назначения в московский клуб 46-летний специалист работал в венгерском "Ференцварошем" и сербской "Црвене Звезде", обе команды серб привел к золотым медалям.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые под руководством Станковича набрали 28 очков за 15 туров, команда располагается на пятое строчке в турнирной таблице, отставая от первого места на девять баллов. В следующем 16-м туре, который пройдет после международной паузы, спартаковцы сыграют в московском дерби с "Локомотивом", матч состоится 23 ноября.

Источник: "Евро-футбол"

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