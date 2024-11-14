"Спартак" лихорадит, но мне нравится, что делает Станкович. Я желаю ему удачи. Не так давно присутствовал на стажировке в команде и видел атмосферу, его контакт с коллективом. Мне кажется, у него все должно получиться в "Спартаке". Он пробует, ищет. Понятно, что не всегда получается. Есть провальные матчи, как с "Локомотивом". Но были и хорошие игры – с "Зенитом" в Питере. Пока нет какой-то стабильности, но он работает с командой относительно недавно", - сказал Самедов.
Сербский тренер, обладатель кубка Лиги чемпионов в составе миланского "Интера" Деян Станкович возглавил "Спартак" летом 2024 года перед началом сезона-2024/25. До назначения в московский клуб 46-летний специалист работал в венгерском "Ференцварошем" и сербской "Црвене Звезде", обе команды серб привел к золотым медалям.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги красно-белые под руководством Станковича набрали 28 очков за 15 туров, команда располагается на пятое строчке в турнирной таблице, отставая от первого места на девять баллов. В следующем 16-м туре, который пройдет после международной паузы, спартаковцы сыграют в московском дерби с "Локомотивом", матч состоится 23 ноября.
Источник: "Евро-футбол"
Самедов: "Спартак" лихорадит, но мне нравится, что делает Станкович
Бывший футболист "Спартака" Александр Самедов поделился мнением о работе Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"