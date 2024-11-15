Однако сообщается, что красно-белые желают сохранить 26-летнего футболиста в своих рядах - его продажа в ближайшее трансферное окно не планируется.
Олег Рябчук является игроком московского "Спартака" с августа 2023 года, когда его за 6 млн евро выкупили у греческого "Олимпиакоса". Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молдавского футболиста в 4 млн евро.
Источник:
Источник: к защитнику "Спартака" Рябчуку серьёзный интерес проявляет клуб из Франции
По информации СМИ, к левому защитнику московского "Спартака" и сборной Молдавии Олегу Рябчуку серьёзный интерес проявляет клуб из Франции.
Фото: ФК "Спартак"