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Источник: к защитнику "Спартака" Рябчуку серьёзный интерес проявляет клуб из Франции

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По информации СМИ, к левому защитнику московского "Спартака" и сборной Молдавии Олегу Рябчуку серьёзный интерес проявляет клуб из Франции.
Фото: ФК "Спартак"
Однако сообщается, что красно-белые желают сохранить 26-летнего футболиста в своих рядах - его продажа в ближайшее трансферное окно не планируется.

Олег Рябчук является игроком московского "Спартака" с августа 2023 года, когда его за 6 млн евро выкупили у греческого "Олимпиакоса". Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молдавского футболиста в 4 млн евро.

Источник:

Олег Рябчук
Спартак
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