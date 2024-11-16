"Я не могу утверждать на 100%, но к этому как будто готовились заранее. Не думаю, что взяли и уволили вот так с бухты-барахты. Там же не было пяти поражений кряду, чтобы надо было резко что-то предпринимать. Поэтому, наверное, вся эта история как-то планировалась. Возможно, ждали момента", - цитирует Тихого "Чемпионат".
Саша Илич был уволен с поста главного тренера "Пари НН" 5-го октября после ничьей с тольяттинским "Акроном" (2:2). Напомним, что Илич стал первым иностранным тренером в истории клуба. Место сербского специалиста занял Виктор Гончаренко, который в прошлом сезоне работал в екатеринбургском "Урале".
После 15-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 15 набранных очков. В 16-м туре чемпионата России команда Виктора Гончаренко сыграет на своем поле с махачкалинским "Динамо".
Тихий: к увольнению Илича готовились, это произошло не с бухты-барахты
Экс-игрок "Пари НН" Дмитрий Тихий высказался об увольнении Саши Илича из нижегородского клуба.
Фото: ФК "Пари НН"