"Когда мы играли с "Фенербахче", мне часто приходилось действовать против Тадича и Костича — они были на моём фланге. Выделю их в составе соперника. Они главные гранды этой команды, именитые футболисты", - цитирует Чистякова "Чемпионат".
Вчера, 15-го ноября, петербургский "Зенит" на выезде уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 1:2.
На счету Душана Тадича в текущем сезоне 19 матчей за турецкий "Фенербахче" во всех турнирах, 7 забитых мячей и 7 результативных передач. Ранее нападающий выступал за голландский "Аякс" и английский "Саутгемптон".
В этом сезоне Филип Костич отметился 1-й результативной передачей в 5-ти встречах за турецкий клуб во всех турнирах. Ранее полузащитник был игроком немецкого "Айнтрахта" и итальянского "Ювентуса".
Чистяков: Тадич и Костич - главные звезды в составе "Фенербахче"
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистчков высказался об игре с "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"