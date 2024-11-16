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Чистяков: Тадич и Костич - главные звезды в составе "Фенербахче"

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистчков высказался об игре с "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
"Когда мы играли с "Фенербахче", мне часто приходилось действовать против Тадича и Костича — они были на моём фланге. Выделю их в составе соперника. Они главные гранды этой команды, именитые футболисты", - цитирует Чистякова "Чемпионат".

Вчера, 15-го ноября, петербургский "Зенит" на выезде уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 1:2.

На счету Душана Тадича в текущем сезоне 19 матчей за турецкий "Фенербахче" во всех турнирах, 7 забитых мячей и 7 результативных передач. Ранее нападающий выступал за голландский "Аякс" и английский "Саутгемптон".

В этом сезоне Филип Костич отметился 1-й результативной передачей в 5-ти встречах за турецкий клуб во всех турнирах. Ранее полузащитник был игроком немецкого "Айнтрахта" и итальянского "Ювентуса".

Зенит
Дмитрий Чистяков
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