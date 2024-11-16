"Пошел бы я тренировать ЦСКА или "Зенит" в будущем? Что будет в будущем — я не знаю. Может, я сейчас детей потренирую и решу, что это не мое. Надо смотреть на вещи реально. Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и "Зенит" не пойду тренировать", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Денис Глушаков ранее выступал за московский "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки" и "Пари НН". Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 173 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 10 результативных передач. Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
На данный момент у Глушакова есть действующий контракт с "Химками", однако полузащитник отстранен от работы с основной командой. Денис участвовал в матчах медиафутбольных команд. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро.
Глушаков: наверное, ЦСКА и "Зенит" не пойду тренировать
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался о тренерской карьере.
Фото: ФК "Спартак"