Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
2 - 0 2 0
СоколЗавершен
Алания
1 - 3 1 3
РоторЗавершен
Урал
4 - 3 4 3
ЕнисейЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
БалтикаЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Арсенал Тула2 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
0 - 0 0 0
ЭстонияЗавершен
Турция
20:00
УэльсНе начат
Черногория
20:00
ИсландияНе начат
Грузия
20:00
УкраинаНе начат
Андорра
20:00
МолдоваНе начат
Швеция
22:45
СловакияНе начат
Германия
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Нидерланды
22:45
ВенгрияНе начат
Албания
22:45
ЧехияНе начат

Глушаков: наверное, ЦСКА и "Зенит" не пойду тренировать

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший капитан "Спартака" Денис Глушаков высказался о тренерской карьере.
Фото: ФК "Спартак"
"Пошел бы я тренировать ЦСКА или "Зенит" в будущем? Что будет в будущем — я не знаю. Может, я сейчас детей потренирую и решу, что это не мое. Надо смотреть на вещи реально. Мне сложно ответить на этот вопрос, но, наверное, ЦСКА и "Зенит" не пойду тренировать", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".

Денис Глушаков ранее выступал за московский "Спартак", "Локомотив", грозненский "Ахмат", подмосковные "Химки" и "Пари НН". Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 173 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 10 результативных передач. Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

На данный момент у Глушакова есть действующий контракт с "Химками", однако полузащитник отстранен от работы с основной командой. Денис участвовал в матчах медиафутбольных команд. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 37-летнего игрока в 150 тысяч евро.

Денис Глушаков
Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится