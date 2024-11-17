"Гуарирапа и Койта — это футболисты не уровня РПЛ. Ну что это такое? Мячом они не владеют, мысли никакой у них нет. Игру они не понимают. Они просто бегут, как оловянные солдатики. Буратины какие-то! Дешёвое повидло. Ничего из себя не представляют. У них будто футбольного образования нет. Чёрт знает, откуда таких берут", - приводит слова Пономарёва Legalbet.
Секу Койта является игроком московского ЦСКА с июля 2024 года, когда в статусе свободного агента подписал с "армейцами" трёхлетний контракт. После перехода 24-летний малийский нападающий в общей сложности в составе своей новой команды принял участие в 19 официальных матчах, в которых забил соперникам один гол и отдал партнёрам одну голевую передачу.
Сауль Гуарирапа является игроком московского ЦСКА с сентября 2024 года, когда его "армейцы" до конца сезона-2024/25 взяли в платную аренду у футбольного клуба "Сочи" (за 400 тыс. евро). После перехода 22-летний венесуэльский нападающий в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах и результативными действиями не отметился.
"Откуда таких берут". Пономарёв назвал игроков ЦСКА Гуарирапу и Койта буратинами и дешёвым повидлом
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв раскритиковал футболистов московского ЦСКА Сауля Гуарирапу и Секу Койта.
Фото: ПФК ЦСКА