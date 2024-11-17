Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
08:00
ТорпедоНе начат
Шинник
15:00
ЧайкаНе начат
Тюмень
17:00
СочиНе начат
Родина
19:30
ЧерноморецНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Северная Македония
17:00
Фарерские островаНе начат
Латвия
17:00
АрменияНе начат
Норвегия
20:00
КазахстанНе начат
Финляндия
20:00
ГрецияНе начат
Австрия
20:00
СловенияНе начат
Англия
20:00
ИрландияНе начат
Израиль
22:45
БельгияНе начат
Италия
22:45
ФранцияНе начат

Колосков: никакого прогресса у "Спартака" после прихода Станковича нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о выступлении московского "Спартака" под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Никакого прогресса у "Спартака" после прихода Станковича нет. Можно отметить только более-менее стабильный состав, хотя и с ним бывают шараханья. Не такие массовые, как раньше, но один-два игрока попадают в него непонятно, по какому принципу. Пока команда еще не стабилизировала игру, какие-то отрезки она может сыграть хорошо, а какие-то провалить. Поэтому никакого прогресса я не вижу", - приводит слова Колоскова "РИА Новости".

Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Красно-белые заключили с сербским специалистом двухлетний контракт.

Под его руководством "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 15 матчах набрал 28 очков, которые на данный момент позволяют занимать пятое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичам 23 ноября предстоит дерби с "Локомотивом", который в настоящее время с 34-ю очкам занимает третье место.

В Кубке России "Спартак", набрав 15 очков из 18 очков, занял первое место в группе А и вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретился с "Ростовом". После первого матча впереди ростовчане со счётом 1:0. Ответный матч пройдет 27 ноября в Ростове-на-Дону.

Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится