"Никакого прогресса у "Спартака" после прихода Станковича нет. Можно отметить только более-менее стабильный состав, хотя и с ним бывают шараханья. Не такие массовые, как раньше, но один-два игрока попадают в него непонятно, по какому принципу. Пока команда еще не стабилизировала игру, какие-то отрезки она может сыграть хорошо, а какие-то провалить. Поэтому никакого прогресса я не вижу", - приводит слова Колоскова "РИА Новости".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" в мае 2024 года. Красно-белые заключили с сербским специалистом двухлетний контракт.
Под его руководством "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 15 матчах набрал 28 очков, которые на данный момент позволяют занимать пятое место в турнирной таблице. В следующем туре москвичам 23 ноября предстоит дерби с "Локомотивом", который в настоящее время с 34-ю очкам занимает третье место.
В Кубке России "Спартак", набрав 15 очков из 18 очков, занял первое место в группе А и вышел в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретился с "Ростовом". После первого матча впереди ростовчане со счётом 1:0. Ответный матч пройдет 27 ноября в Ростове-на-Дону.
Колосков: никакого прогресса у "Спартака" после прихода Станковича нет
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о выступлении московского "Спартака" под руководством Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"